Терехов: о помощи KFC, возвращении McDonald’s и мечтах о Starbucks (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов подтверждает, что McDonald’s в город пока не вернется.
Об этом мэр сказал 11 августа во время встречи с харьковской молодежью, а видео опубликовало коммунальное СМИ «Харків новини».
«Что касается сетевиков, McDonald’s — у них есть определенный протокол. Я изучал этот вопрос. Более того, я, будучи в Америке, тоже задавал этот вопрос. KFC вернулось, и я очень помогал им, чтобы они вернулись. Потому что тоже были определенные проблемы. И пошел на рискованный такой шаг, но они начали работать. McDonald’s пока не возвращается. Но это время — и он тоже вернется. И мы все усилия сконцентрируем, чтобы и McDonald’s, и другие сетевые компании возвращались. У меня мечта, чтобы был Starbucks», — сказал Терехов.
Видео: «Харків новини»
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 11:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подтверждает, что McDonald’s в город пока не вернется. ".