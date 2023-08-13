Терехов: о помощи KFC, возвращении McDonald’s и мечтах о Starbucks (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов подтверждает, что McDonald’s в город пока не вернется.

Об этом мэр сказал 11 августа во время встречи с харьковской молодежью, а видео опубликовало коммунальное СМИ «Харків новини».

«Что касается сетевиков, McDonald’s — у них есть определенный протокол. Я изучал этот вопрос. Более того, я, будучи в Америке, тоже задавал этот вопрос. KFC вернулось, и я очень помогал им, чтобы они вернулись. Потому что тоже были определенные проблемы. И пошел на рискованный такой шаг, но они начали работать. McDonald’s пока не возвращается. Но это время — и он тоже вернется. И мы все усилия сконцентрируем, чтобы и McDonald’s, и другие сетевые компании возвращались. У меня мечта, чтобы был Starbucks», — сказал Терехов.

Видео: «Харків новини»