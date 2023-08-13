Терехов: про допомогу KFC, повернення McDonald’s і мрії про Starbucks (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов підтверджує, що McDonald’s у місто поки що не повернеться.

Про це мер сказав 11 серпня під час зустрічі з харківською молоддю, а відео опублікувало комунальне ЗМІ “Харків новини”.

“Що стосується мережевиків, McDonald’s – у них є певний протокол. Я вивчав це питання. Більше того, я, бувши в Америці, теж ставив це питання. KFC повернулось, і я дуже допомагав їм, щоб вони повернулись. Бо теж були певні негаразди. І пішов на ризикований такий крок, але вони розпочали працювати. McDonald’s поки що не повертається. Але це час – і він теж повернеться. І ми всі зусилля сконцентруємо, щоб і McDonald’s, й інші мережеві компанії поверталися. У мене мрія, щоб був Starbucks”, – сказав Терехов.

Відео: “Харків новини”