Терехов: про допомогу KFC, повернення McDonald’s і мрії про Starbucks (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов підтверджує, що McDonald’s у місто поки що не повернеться.
Про це мер сказав 11 серпня під час зустрічі з харківською молоддю, а відео опублікувало комунальне ЗМІ “Харків новини”.
“Що стосується мережевиків, McDonald’s – у них є певний протокол. Я вивчав це питання. Більше того, я, бувши в Америці, теж ставив це питання. KFC повернулось, і я дуже допомагав їм, щоб вони повернулись. Бо теж були певні негаразди. І пішов на ризикований такий крок, але вони розпочали працювати. McDonald’s поки що не повертається. Але це час – і він теж повернеться. І ми всі зусилля сконцентруємо, щоб і McDonald’s, й інші мережеві компанії поверталися. У мене мрія, щоб був Starbucks”, – сказав Терехов.
Відео: “Харків новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 11:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підтверджує, що McDonald’s у місто поки що не повернеться. ".