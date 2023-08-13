Live
  • Нд 13.08.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

Терехов: про допомогу KFC, повернення McDonald’s і мрії про Starbucks (відео)

Суспільство 11:55   13.08.2023
Олена Нагорна
Терехов: про допомогу KFC, повернення McDonald’s і мрії про Starbucks (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов підтверджує, що McDonald’s у місто поки що не повернеться. 

Про це мер сказав 11 серпня під час зустрічі з харківською молоддю, а відео опублікувало комунальне ЗМІ “Харків новини”.

“Що стосується мережевиків, McDonald’s – у них є певний протокол. Я вивчав це питання. Більше того, я, бувши в Америці, теж ставив це питання. KFC повернулось, і я дуже допомагав їм, щоб вони повернулись. Бо теж були певні негаразди. І пішов на ризикований такий крок, але вони розпочали працювати. McDonald’s поки що не повертається. Але це час – і він теж повернеться. І ми всі зусилля сконцентруємо, щоб і McDonald’s, й інші мережеві компанії поверталися. У мене мрія, щоб був Starbucks”, – сказав Терехов.

Відео: “Харків новини”

Читайте також: McDonald’s повертається, але поки не в Харків

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Якою буде погода в Харкові та області на початку наступного тижня
Якою буде погода в Харкові та області на початку наступного тижня
13.08.2023, 12:24
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
04.07.2023, 15:22
Терехов: про допомогу KFC, повернення McDonald’s і мрії про Starbucks (відео)
Терехов: про допомогу KFC, повернення McDonald’s і мрії про Starbucks (відео)
13.08.2023, 11:55
Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині
Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині
13.08.2023, 11:35
Ще понад сотню людей евакуювали з “гарячої” Куп’янщини – Синєгубов
Ще понад сотню людей евакуювали з “гарячої” Куп’янщини – Синєгубов
13.08.2023, 11:21
Прикордонники показали, як б’ють окупантів на Харківському напрямку (відео)
Прикордонники показали, як б’ють окупантів на Харківському напрямку (відео)
13.08.2023, 10:49

Новини за темою:

11:55
Терехов: про допомогу KFC, повернення McDonald’s і мрії про Starbucks (відео)
11:35
Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині
11:21
Ще понад сотню людей евакуювали з “гарячої” Куп’янщини – Синєгубов
10:49
Прикордонники показали, як б’ють окупантів на Харківському напрямку (відео)
10:24
Віслючка з-під Бахмута передали військові в харківський екопарк (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов: про допомогу KFC, повернення McDonald’s і мрії про Starbucks (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 11:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підтверджує, що McDonald’s у місто поки що не повернеться. ".