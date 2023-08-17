Гаражный кооператив горел на Харьковщине из-за вражеского артобстрела (фото)

Под постоянной угрозой вражеских обстрелов спасатели тушили пожар в селе Новоосиново в Купянском районе.

Утром 16 августа в результате вражеского артобстрела возник пожар в местном гаражном кооперативе. Горел один из гаражных боксов на площади 50 кв.м., сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В 7:30 спасатели выехали на место пожара, в 08:09 возгорание полностью ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.

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