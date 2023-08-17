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Гаражный кооператив горел на Харьковщине из-за вражеского артобстрела (фото)

Общество 11:27   17.08.2023
Виктория Яковенко
Гаражный кооператив горел на Харьковщине из-за вражеского артобстрела (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Под постоянной угрозой вражеских обстрелов спасатели тушили пожар в селе Новоосиново в Купянском районе.

Утром 16 августа в результате вражеского артобстрела возник пожар в местном гаражном кооперативе. Горел один из гаражных боксов на площади 50 кв.м., сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В 7:30 спасатели выехали на место пожара, в 08:09 возгорание полностью ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 11:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под постоянной угрозой вражеских обстрелов спасатели тушили пожар в селе Новоосиново в Купянском районе.".