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Гаражний кооператив горів на Харківщині через ворожий артобстріл (фото)

Суспільство 11:27   17.08.2023
Вікторія Яковенко
Гаражний кооператив горів на Харківщині через ворожий артобстріл (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Під постійною загрозою ворожих обстрілів рятувальники гасили пожежу в селі Новоосинове в Куп’янському районі.

Вранці 16 серпня внаслідок ворожого артобстрілу виникла пожежа у місцевому гаражному кооперативі. Горів один з гаражних боксів на площі 50 кв.м., повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

О 7:30 рятувальники виїхали на місце пожежі, о 08:09 загоряння повністю ліквідували.

Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 11:27;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під постійною загрозою ворожих обстрілів рятувальники гасили пожежу в селі Новоосинове в Куп’янському районі.".