Гаражний кооператив горів на Харківщині через ворожий артобстріл (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Під постійною загрозою ворожих обстрілів рятувальники гасили пожежу в селі Новоосинове в Куп’янському районі.
Вранці 16 серпня внаслідок ворожого артобстрілу виникла пожежа у місцевому гаражному кооперативі. Горів один з гаражних боксів на площі 50 кв.м., повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
О 7:30 рятувальники виїхали на місце пожежі, о 08:09 загоряння повністю ліквідували.
Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 11:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під постійною загрозою ворожих обстрілів рятувальники гасили пожежу в селі Новоосинове в Куп’янському районі.".