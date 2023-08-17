Гаражний кооператив горів на Харківщині через ворожий артобстріл (фото)

Під постійною загрозою ворожих обстрілів рятувальники гасили пожежу в селі Новоосинове в Куп’янському районі.

Вранці 16 серпня внаслідок ворожого артобстрілу виникла пожежа у місцевому гаражному кооперативі. Горів один з гаражних боксів на площі 50 кв.м., повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

О 7:30 рятувальники виїхали на місце пожежі, о 08:09 загоряння повністю ліквідували.

Жертв та постраждалих немає, додали рятувальники.

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