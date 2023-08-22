В ХОВА определились с комендантским часом в Харькове на праздники
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в этом году время комендантского часам в регионе не изменится.
«В этом году 23 и 24 августа в День Государственного флага и День Независимости Украины продолжительность комендантского часа на территории города Харькова и области не изменится. Комендантский час, как обычно, продлится с 23:00 до 05:00», — написал в telegram Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 08:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в этом году время комендантского часам в регионе не изменится".