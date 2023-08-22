У ХОВА визначилися з комендантською годиною в Харкові на свята

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що цього року час комендантської години в регіоні не зміниться.

“Цьогоріч 23 та 24 серпня, в День Державного прапора та День Незалежності України, тривалість комендантської години на території міста Харків та області не зміниться. Комендантська година, як зазвичай, триватиме з 23:00 по 05:00“, – написав у телеграмі Синєгубов.