Харьковчанин установил камеры в одном из судов и получил за это 10 лет тюрьмы

48-летний харьковчанин установил камеры видеонаблюдения и другое оборудование в кабинетах судей одного из райсудов Харькова. 30 августа Червонозаводский райсуд города приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Имея права администратора, мужчина заходил в учетные записи и таким образом получал доступ к закрытым данным судейской системы, что привело к утечке информации в условиях военного положения, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Харьковчанина осудили по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, что привело к утечке информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 361 УК Украины).

Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.



Фото: Харьковская облпрокуратура