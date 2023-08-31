Харьковчанин установил камеры в одном из судов и получил за это 10 лет тюрьмы
48-летний харьковчанин установил камеры видеонаблюдения и другое оборудование в кабинетах судей одного из райсудов Харькова. 30 августа Червонозаводский райсуд города приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Имея права администратора, мужчина заходил в учетные записи и таким образом получал доступ к закрытым данным судейской системы, что привело к утечке информации в условиях военного положения, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
Харьковчанина осудили по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, что привело к утечке информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 361 УК Украины).
Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Читайте также: Суд в Чугуеве на Харьковщине возглавил судья, получивший три выговора от ВСП
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковчанин установил камеры в одном из судов и получил за это 10 лет тюрьмы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 17:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летний харьковчанин установил камеры видеонаблюдения и другое оборудование в кабинетах судей одного из райсудов Харькова. 30 августа Червонозаводский райсуд города приговорил его к 10 годам лишения свободы.".