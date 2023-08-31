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Харьковчанин установил камеры в одном из судов и получил за это 10 лет тюрьмы

Общество 17:19   31.08.2023
Елена Нагорная
Харьковчанин установил камеры в одном из судов и получил за это 10 лет тюрьмы Фото: Харьковская облпрокуратура

48-летний харьковчанин установил камеры видеонаблюдения и другое оборудование в кабинетах судей одного из райсудов Харькова. 30 августа Червонозаводский райсуд города приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Имея права администратора, мужчина заходил в учетные записи и таким образом получал доступ к закрытым данным судейской системы, что привело к утечке информации в условиях военного положения, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Харьковчанина осудили по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, что привело к утечке информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 361 УК Украины).

Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 17:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летний харьковчанин установил камеры видеонаблюдения и другое оборудование в кабинетах судей одного из райсудов Харькова. 30 августа Червонозаводский райсуд города приговорил его к 10 годам лишения свободы.".