Харків’янин встановив камери в одному із судів і отримав за це 10 років тюрми

48-річний харків’янин встановив камери відеоспостереження та інше обладнання у кабінетах суддів одного із райсудів Харкова. 30 серпня Червонозаводський райсуд міста засудив його до 10 років позбавлення волі.

Маючи права адміністратора, чоловік заходив до облікових записів і таким чином отримував доступ до закритих даних суддівської системи, що призвело до витоку інформації в умовах воєнного стану, пише пресслужба Харківської облпрокуратури.

Харків’янина засудили за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України).

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.



Фото: Харківська облпрокуратура