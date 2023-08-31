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Харків’янин встановив камери в одному із судів і отримав за це 10 років тюрми

Суспільство 17:19   31.08.2023
Олена Нагорна
Харків’янин встановив камери в одному із судів і отримав за це 10 років тюрми

48-річний харків’янин встановив камери відеоспостереження та інше обладнання у кабінетах суддів одного із райсудів Харкова. 30 серпня Червонозаводський райсуд міста засудив його до 10 років позбавлення волі.

Маючи права адміністратора, чоловік заходив до облікових записів і таким чином отримував доступ до закритих даних суддівської системи, що призвело до витоку інформації в умовах воєнного стану, пише пресслужба Харківської облпрокуратури.

Харків’янина засудили за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України).

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 17:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річний харків’янин встановив камери відеоспостереження та інше обладнання у кабінетах суддів одного із райсудів Харкова. 30 серпня Червонозаводський райсуд міста засудив його до 10 років позбавлення волі.".