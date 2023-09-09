Есть все цивилизационные блага — глава РВА об освобожденной год назад Балаклее

В городе Балаклея Харьковской области, освобожденном от российских захватчиков 8 сентября, жителям предоставляют необходимые коммунальные и социальные услуги и сейчас готовятся к отопительному сезону, рассказал в эфире национального телемарафона глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.

«К людям вернулись все цивилизационные блага: электроэнергия, водоснабжение и теплоснабжение. Предоставляется в полном объеме медицинская помощь. Еще и социальные услуги: выплаты социальных пенсий, работа торговли, банков, связь», — отметил Масельский и поблагодарил саперов за возможность оперативно восстановить критическую инфраструктуру.

Глава РВА рассказал последние новости: обучение в Балаклее проводится в дистанционном формате, а накануне было принято решение отмечать День города 8 сентября, в день освобождения.

«Сегодня город фактически готов к началу нового отопительного сезона, за некоторыми исключениями. Потому что террор оккупантов продолжается, а Балаклея уже после освобождения страдала от их обстрелов. Но работа эта не останавливается», — отметил Масельский.

Он также напомнил, что 10 сентября от российских оккупантов был освобожден город Изюм.