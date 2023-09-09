Є всі цивілізаційні блага – голова РВА про звільнену рік тому Балаклію

У місті Балаклія Харківської області, звільненому від російських загарбників 8 вересня, мешканцям надають необхідні комунальні та соціальні послуги та зараз готуються до опалювального сезону, розповів в етері національного телемарафону голова Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.

“До людей повернулися всі цивілізаційні блага життя: електроенергія, водопостачання і теплопостачання. Надається в повному обсязі медична допомога. Ще й соціальні послуги: виплати соціальних пенсій, робота торгівлі, банків, зв’язок”, – зазначив Масельський і подякував саперам за можливість оперативно відновити критичну інфраструктуру.

Глава РВА розповів останні новини: навчання у Балаклії проводиться у дистанційному форматі, а напередодні було ухвалене рішення відзначати День міста 8 вересня, у день звільнення.

“Сьогодні місто фактично готове до початку нового опалювального сезону, за деякими виключеннями. Бо терор окупантів продовжується, а Балаклія вже після звільнення страждала від їхніх обстрілів. Але робота ця не зупиняється”, – зазначив Масельський.

Він також нагадав, що 10 вересня від російських окупантів було звільнено місто Ізюм.