Є всі цивілізаційні блага – голова РВА про звільнену рік тому Балаклію
У місті Балаклія Харківської області, звільненому від російських загарбників 8 вересня, мешканцям надають необхідні комунальні та соціальні послуги та зараз готуються до опалювального сезону, розповів в етері національного телемарафону голова Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.
“До людей повернулися всі цивілізаційні блага життя: електроенергія, водопостачання і теплопостачання. Надається в повному обсязі медична допомога. Ще й соціальні послуги: виплати соціальних пенсій, робота торгівлі, банків, зв’язок”, – зазначив Масельський і подякував саперам за можливість оперативно відновити критичну інфраструктуру.
Глава РВА розповів останні новини: навчання у Балаклії проводиться у дистанційному форматі, а напередодні було ухвалене рішення відзначати День міста 8 вересня, у день звільнення.
“Сьогодні місто фактично готове до початку нового опалювального сезону, за деякими виключеннями. Бо терор окупантів продовжується, а Балаклія вже після звільнення страждала від їхніх обстрілів. Але робота ця не зупиняється”, – зазначив Масельський.
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Він також нагадав, що 10 вересня від російських окупантів було звільнено місто Ізюм.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 11:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Балаклія Харківської області, звільненому від російських загарбників 8 вересня, мешканцям надають необхідні комунальні та соціальні послуги та зараз готуються до опалювального сезону, розповів в етері національного телемарафону голова Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.".