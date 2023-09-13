Маляр объяснила, почему на Лимано-Купянском направлении стало меньше боев

Несмотря на уменьшение количества боевых столкновений на Лимано-Купянском направлении, армия РФ не отказалась от своих планов по захвату украинских территорий, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

«Если говорить о Купянском и Лиманском направлениях, то мы помним, что несколько недель назад было обострение. Сейчас мы видим уменьшение этой интенсивности. Там количество боев значительно уменьшилось, и были у нас дни, когда только обстрелы были, а по факту боевые столкновения минимизированы. Но это не означает, что враг там отказался от своих планов или отступил. Нет, они просто собираются с силами, готовятся. Не оставляют своих задач выйти на Купянск и на Донецкую и Луганскую области», — отметила Маляр.

Напомним, сегодня начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на Купянском направлении за прошедшие сутки не было ни одного боевого столкновения.