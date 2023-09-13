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Маляр пояснила, чому на Лимано-Куп’янському напрямку стало менше боїв

Політика 18:41   13.09.2023
Олена Нагорна
Маляр пояснила, чому на Лимано-Куп’янському напрямку стало менше боїв

Попри зменшення кількості бойових зіткнень на Лимано-Куп’янському напрямку, армія РФ не відмовилася від своїх планів щодо захоплення українських територій, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері національного телемарафону.

“Якщо говорити про Куп’янський і Лиманський напрямки, то ми пам’ятаємо кілька тижнів тому було загострення. Зараз ми бачимо дещо зменшення цієї інтенсивності. Там кількість боїв значно зменшилась, і були у нас дні, коли тільки обстріли були, а по факту бойові зіткнення мінімізовані. Але це не означає, що ворог там відмовився від своїх планів чи відступив. Ні, вони просто збираються з силами, готуються. Не полишають своїх задач вийти на Куп’янськ і на Донецьку та Луганську області”, – зазначила Маляр.

Нагадаємо, сьогодні начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що на Куп’янському напрямку за минулу добу не було жодного бойового зіткнення.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 18:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри зменшення кількості бойових зіткнень на Лимано-Куп’янському напрямку, армія РФ не відмовилася від своїх планів щодо захоплення українських територій, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері національного телемарафону.".