За минулу добу на Куп’янському напрямку – жодного боєзіткнення – ЗСУ

На Куп’янському напрямку за минулу добу не було жодного бойового зіткнення, повідомив в етері «Радіо Свобода» начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«Таке інколи буває. Противник зараз починає застосовувати свою тактику. Певно, це пов’язано з тим, що він раніше дуже добре отримав «по зубах» поблизу Новоєгорівки та інших населених пунктів. Проте, це не означає, що там зовсім не відбувається бойових дій. Вони тривають» – сказав Євлаш.

За його словами, на цій ділянці фронту ворог постійно застосовує свою артилерію.

«За минулу добу 557 разів противник обстрілював позиції у смузі відповідальності Лимано-Куп’янського напрямку. Окрім цього, противник також продовжує атакувати і Новоєгорівку. Повернувся до атак цього населеного пункту. Тобто вони намагаються точково знайти таку ділянку де, можливо, вони бачать перспективу для розвитку своїх подальших бойових дій. Проте завдяки нашим вдалим інженерно-мінним, вибуховим загородженням, тактиці дії ситуація постійно перебуває на контролі», – розповів Євлаш.