За прошедшие сутки на Купянском направлении – ни одного боестолкновения – ВСУ

На Купянском направлении за прошедшие сутки не было ни одного боевого столкновения, сообщил в эфире «Радио Свобода» начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Такое иногда бывает. Противник сейчас начинает применять свою тактику. Видимо, это связано с тем, что он раньше очень хорошо получил по зубам вблизи Новоегоровки и других населенных пунктов. Однако это не означает, что там совсем не происходит боевых действий. Они продолжаются» – сказал Евлаш.

По его словам, на этом участке фронта враг постоянно использует свою артиллерию.

«За прошедшие сутки 557 раз противник обстреливал позиции в полосе ответственности Лимано-Купянского направления. Кроме этого, противник также продолжает атаковать и Новоегоровку. Вернулся к атакам этого населенного пункта. То есть, они пытаются точечно найти такой участок, где, возможно, они видят перспективу для развития своих дальнейших боевых действий. Однако, благодаря нашим удачным инженерно-минным, взрывным заграждениям, тактике действия ситуация постоянно находится на контроле», — рассказал Евлаш.