«Неохотно уезжают»: с Купянщины вывезли около тысячи жителей – Синегубов
Продолжается эвакуация из опасных населенных пунктов Купянщины, которую объявили больше месяца назад. С 9 августа вывезли около тысячи человек, из них более 200 – дети.
«Люди все же неохотно уезжают, мотивируя это тем, что это их дом, это их дома, даже пренебрегая собственной безопасностью, безопасностью своих близких, все же пытаются под любым предлогом остаться на местах», — сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
Он также сообщил, что на Купянском направлении враг формирует определенный ударный кулак, чтобы активизировать очередные штурмовые действия.
«Однако эта деятельность проводится уже несколько месяцев. Они штурмуют волнами, после того, как получают значительные поражения от наших военных, они вынуждены отходить на возобновление», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 15:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается эвакуация из опасных населенных пунктов Купянщины, которую объявили больше месяца назад. С 9 августа вывезли около тысячи человек, из них более 200 – дети.".