«Неохоче виїжджають»: з Куп’янщини вивезли близько тисячі жителів – Синєгубов

Триває евакуація з небезпечних населених пунктів Куп’янщини, яку оголосили понад місяць тому. З 9 серпня вивезли близько тисячі людей, з них понад 200 – діти.

«Люди все ж таки неохоче виїжджають, мотивуючи це тим, що це їхня оселя, це їхні будинки, навіть нехтуючи власною безпекою, безпекою своїх близьких, все ж таки намагаються під будь-яким приводом залишитися на місцях», – сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що на Куп’янському напрямку ворог формує певний «ударний кулак», щоб активізувати чергові штурмові дії.

«Однак ця їхня діяльність проводиться вже декілька місяців. Вони штурмують хвилями після того, як отримують значні ураження від наших військових, вони вимушені відходити на поновлення», – додав Синєгубов.