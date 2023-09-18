Пропавшую на Харьковщине девочку нашли в соседнем селе
Фото: ГУНП в Харьковской области
Днем 18 сентября к правоохранителям обратилась жительница поселка Слобожанское Чугуевского района. Она сообщила, что ее 13-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.
Местонахождение ребенка установили в течение часа. Девочка была у подруги в соседнем селе, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители вернули ребенка матери и провели с семьей профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 22:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 18 сентября к правоохранителям обратилась жительница поселка Слобожанское Чугуевского района. Она сообщила, что ее 13-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.".