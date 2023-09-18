Пропавшую на Харьковщине девочку нашли в соседнем селе

Днем 18 сентября к правоохранителям обратилась жительница поселка Слобожанское Чугуевского района. Она сообщила, что ее 13-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.

Местонахождение ребенка установили в течение часа. Девочка была у подруги в соседнем селе, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители вернули ребенка матери и провели с семьей профилактическую беседу.