Зниклу на Харківщині дівчинку знайшли в сусідньому селі

Вдень 18 вересня до правоохоронців звернулась мешканка селища Слобожанське Чугуївського району. Вона повідомила, що її 13-річна донька пішла з дому та не повернулася.

Місцеперебування дитини встановили протягом години. Дівчинка була у подруги у сусідньому селі, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці повернули дитину матері та провели з сім’єю профілактичну бесіду.