Зниклу на Харківщині дівчинку знайшли в сусідньому селі
Вдень 18 вересня до правоохоронців звернулась мешканка селища Слобожанське Чугуївського району. Вона повідомила, що її 13-річна донька пішла з дому та не повернулася.
Місцеперебування дитини встановили протягом години. Дівчинка була у подруги у сусідньому селі, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці повернули дитину матері та провели з сім’єю профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 22:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 18 вересня до правоохоронців звернулась мешканка селища Слобожанське Чугуївського району. Вона повідомила, що її 13-річна донька пішла з дому та не повернулася.".