Підліток на Харківщині пішла гуляти і не повернулася: її знайшли зі знайомим

Правоохоронці розшукали 15-річну дівчину, яка зникла на Харківщині.

9 вересня близько 12:30 дівчина пішла на прогулянку та не повернулась, на телефонні дзвінки не відповідала. Про це правоохоронцям повідомила 36-річна мати підлітка, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Дівчину знайшли у свого знайомого у Харкові, додали поліцейські.

Правоохоронці провели із родиною профілактичну бесіду.