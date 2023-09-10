Підліток на Харківщині пішла гуляти і не повернулася: її знайшли зі знайомим
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці розшукали 15-річну дівчину, яка зникла на Харківщині.
9 вересня близько 12:30 дівчина пішла на прогулянку та не повернулась, на телефонні дзвінки не відповідала. Про це правоохоронцям повідомила 36-річна мати підлітка, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Дівчину знайшли у свого знайомого у Харкові, додали поліцейські.
Правоохоронці провели із родиною профілактичну бесіду.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали 15-річну дівчину, яка зникла на Харківщині.".