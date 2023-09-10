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Підліток на Харківщині пішла гуляти і не повернулася: її знайшли зі знайомим

Суспільство 20:19   10.09.2023
Вікторія Яковенко
Підліток на Харківщині пішла гуляти і не повернулася: її знайшли зі знайомим Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці розшукали 15-річну дівчину, яка зникла на Харківщині.

9 вересня близько 12:30 дівчина пішла на прогулянку та не повернулась, на телефонні дзвінки не відповідала. Про це правоохоронцям повідомила 36-річна мати підлітка, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Дівчину знайшли у свого знайомого у Харкові, додали поліцейські.

Правоохоронці провели із родиною профілактичну бесіду.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 20:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали 15-річну дівчину, яка зникла на Харківщині.".