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Подросток на Харьковщине пошла гулять и не вернулась: ее нашли со знакомым

Общество 20:19   10.09.2023
Виктория Яковенко
Подросток на Харьковщине пошла гулять и не вернулась: ее нашли со знакомым Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разыскали 15-летнюю девушку, которая пропала в Харьковской области.

9 сентября около 12:30 девушка пошла на прогулку и не вернулась, на телефонные звонки не отвечала. Об этом правоохранителям сообщила 36-летняя мать подростка, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Девушку нашли у своего знакомого в Харькове, добавили полицейские.

Правоохранители провели с семьей профилактическую беседу.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 20:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали 15-летнюю девушку, которая пропала в Харьковской области.".