Подросток на Харьковщине пошла гулять и не вернулась: ее нашли со знакомым
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители разыскали 15-летнюю девушку, которая пропала в Харьковской области.
9 сентября около 12:30 девушка пошла на прогулку и не вернулась, на телефонные звонки не отвечала. Об этом правоохранителям сообщила 36-летняя мать подростка, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Девушку нашли у своего знакомого в Харькове, добавили полицейские.
Правоохранители провели с семьей профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 20:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали 15-летнюю девушку, которая пропала в Харьковской области.".