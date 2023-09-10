Подросток на Харьковщине пошла гулять и не вернулась: ее нашли со знакомым

Правоохранители разыскали 15-летнюю девушку, которая пропала в Харьковской области.

9 сентября около 12:30 девушка пошла на прогулку и не вернулась, на телефонные звонки не отвечала. Об этом правоохранителям сообщила 36-летняя мать подростка, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Девушку нашли у своего знакомого в Харькове, добавили полицейские.

Правоохранители провели с семьей профилактическую беседу.

Читайте также: Пьяная мать оставила без присмотра двоих детей на Харьковщине