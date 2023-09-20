В парке в Богодухове мужчина избил 18-летнего парня и украл более 2 тыс. грн

В центральном парке в городе Богодухов на Харьковщине неизвестный ограбил 18-летнего парня.

«19 сентября поступило заявление от 18-летнего парня о том, что накануне вечером неизвестный в центральном парке нанес телесные повреждения заявителю и завладел деньгами в сумме 2200 гривен», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили нападающего. Им оказался 22-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.