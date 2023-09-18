Ограбил семью, которая его приютила: жителя Харьковщины посадили на 7 лет
42-летний житель Харьковской области получил приговор за то, что украл деньги у прикованной к постели женщины.
«Установлено, что в декабре прошлого года житель села Грушевка Купянского района, ранее уже имевший «опыт» в совершении имущественных преступлений, пожаловался своему другу, что негде жить. Товарищ предложил пожить у него в доме, где он жил вместе со своей матерью, которая из-за состояния здоровья была прикована к постели», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Когда мужчина уже немного освоился в новом доме, он понял, что под подушкой в кровати, на которой лежала женщина, находится папка с деньгами – сбережениями хозяев.
Злоумышленник дождался, когда владелец дома ушел из дома, и пользуясь тем, что женщина не могла ни сопротивляться, ни позвать на помощь, вытащил эту папку и забрал найденные деньги себе.
В ходе судебного разбирательства мужчина признался в преступлении
Его признали виновным в грабеже, совершенном в условиях военного положения, повторно (ч. 4 ст. 186 УКУ). Он проведет за решеткой 7 лет.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний житель Харьковской области получил приговор за то, что украл деньги у прикованной к постели женщины.".