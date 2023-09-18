Live
  • Пн 18.09.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.96
    • 🔴

Ограбил семью, которая его приютила: жителя Харьковщины посадили на 7 лет

Общество 11:16   18.09.2023
Виктория Яковенко
Ограбил семью, которая его приютила: жителя Харьковщины посадили на 7 лет

42-летний житель Харьковской области получил приговор за то, что украл деньги у прикованной к постели женщины.

«Установлено, что в декабре прошлого года житель села Грушевка Купянского района, ранее уже имевший «опыт» в совершении имущественных преступлений, пожаловался своему другу, что негде жить. Товарищ предложил пожить у него в доме, где он жил вместе со своей матерью, которая из-за состояния здоровья была прикована к постели», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Когда мужчина уже немного освоился в новом доме, он понял, что под подушкой в кровати, на которой лежала женщина, находится папка с деньгами – сбережениями хозяев.

Злоумышленник дождался, когда владелец дома ушел из дома, и пользуясь тем, что женщина не могла ни сопротивляться, ни позвать на помощь, вытащил эту папку и забрал найденные деньги себе.

В ходе судебного разбирательства мужчина признался в преступлении

Его признали виновным в грабеже, совершенном в условиях военного положения, повторно (ч. 4 ст. 186 УКУ). Он проведет за решеткой 7 лет.

Читайте также: Брал отпечатки пальцев у патриотов: на Харьковщине будут судить предателя

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко
Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко
18.09.2023, 11:45
ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении
ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении
18.09.2023, 11:18
Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском
Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском
18.09.2023, 11:44
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
18.09.2023, 08:05
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
18.09.2023, 11:01
Пытал током жителей Балаклеи: оккупанту объявили подозрение (фото)
Пытал током жителей Балаклеи: оккупанту объявили подозрение (фото)
18.09.2023, 12:19

Новости по теме:

11:16
Ограбил семью, которая его приютила: жителя Харьковщины посадили на 7 лет
10:23
Брал отпечатки пальцев у патриотов: на Харьковщине будут судить предателя
21:51
Девочка с Харьковщины приехала в Гаагу, чтобы дать показания против россиян
21:24
Мужчину, которого поймали на блок-посту с наркотиками, осудят на Харьковщине
19:41
Из артиллерии и минометов рф обстреляла села Харьковщины — Генштаб ВСУ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ограбил семью, которая его приютила: жителя Харьковщины посадили на 7 лет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний житель Харьковской области получил приговор за то, что украл деньги у прикованной к постели женщины.".