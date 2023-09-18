Пограбував родину, яка його прихистила: жителя Харківщини посадили на 7 років

42-річний мешканець Харківської області отримав вирок за те, що вкрав гроші у прикутої до ліжка жінки.

«Встановлено, що у грудні минулого року мешканець села Грушівка Куп’янського району, який раніше вже мав «досвід» у вчиненні майнових злочинів, пожалівся своєму другу, що не має де жити. Товариш запропонував пожити у нього в будинку, де він мешкав разом зі своєю матір’ю, яка через стан здоров’я була прикута до ліжка», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Коли чоловік вже трохи освоївся у новому домі, він зрозумів, що під подушкою в ліжку, на якому лежала жінка, знаходиться папка з грошима — заощадженнями господарів.

Зловмисник дочекався, коли власник будинку пішов з дому, і користуючись тим, що жінка не могла ані чинити опір, ані покликати на допомогу, витягнув цю папку і забрав знайдені гроші собі.

Під час судового розгляду чоловік зізнався у злочині.

Його визнали винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану, повторно (ч. 4 ст. 186 ККУ). Він проведе за ґратами 7 років.