У парку в Богодухові чоловік побив 18-річного хлопця і вкрав понад 2 тис. грн
У центральному парку в місті Богодухів на Харківщині невідомий пограбував 18-річного хлопця.
«19 вересня надійшла заява від 18-річного хлопця про те, що напередодні ввечері невідомий в центральному парку наніс тілесні ушкодження заявнику та заволодів грошима в сумі 2200 гривень», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці встановили нападника. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово був засуджений за майнові злочини.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Чоловіку загрожує від 8 до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центральному парку в місті Богодухів на Харківщині невідомий пограбував 18-річного хлопця.".