Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

У парку в Богодухові чоловік побив 18-річного хлопця і вкрав понад 2 тис. грн

Суспільство 15:20   20.09.2023
Вікторія Яковенко
У парку в Богодухові чоловік побив 18-річного хлопця і вкрав понад 2 тис. грн

У центральному парку в місті Богодухів на Харківщині невідомий пограбував 18-річного хлопця.

«19 вересня надійшла заява від 18-річного хлопця про те, що напередодні ввечері невідомий в центральному парку наніс тілесні ушкодження заявнику та заволодів грошима в сумі 2200 гривень», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили нападника. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово був засуджений за майнові злочини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Чоловіку загрожує від 8 до 15 років тюрми.

Читайте також: Пограбував родину, яка його прихистила: жителя Харківщини посадили на 7 років

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Топ-помічників Зеленського звинувачують в корупції – Reuters
Топ-помічників Зеленського звинувачують в корупції – Reuters
20.09.2023, 16:38
«Все робили за правилами»: деталі загибелі волонтерів від удару по Куп’янську
«Все робили за правилами»: деталі загибелі волонтерів від удару по Куп’янську
20.09.2023, 15:57
У парку в Богодухові чоловік побив 18-річного хлопця і вкрав понад 2 тис. грн
У парку в Богодухові чоловік побив 18-річного хлопця і вкрав понад 2 тис. грн
20.09.2023, 15:20
Майже годину ворог обстрілював село на Харківщині: зникло світло та газ (фото)
Майже годину ворог обстрілював село на Харківщині: зникло світло та газ (фото)
20.09.2023, 14:08
У ХОВА планують, що Ізюм буде готовий до опалювального сезону 1 жовтня
У ХОВА планують, що Ізюм буде готовий до опалювального сезону 1 жовтня
20.09.2023, 14:47
Кліп «Рогань» про дітей воєнного Харкова випустив гурт Жадан і Собаки (відео)
Кліп «Рогань» про дітей воєнного Харкова випустив гурт Жадан і Собаки (відео)
20.09.2023, 14:09

Новини за темою:

14:47
У ХОВА планують, що Ізюм буде готовий до опалювального сезону 1 жовтня
14:08
Майже годину ворог обстрілював село на Харківщині: зникло світло та газ (фото)
13:31
Кількість жертв від удару по Куп’янську збільшилася: загинули 8 людей – ХОВА
12:57
Місяць до пуску тепла: наскільки готова Харківщина – інформація ХОВА (відео)
12:33
Села Вовчанської громади, де зникло світло 24 серпня через обстріли, заживили

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У парку в Богодухові чоловік побив 18-річного хлопця і вкрав понад 2 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 15:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центральному парку в місті Богодухів на Харківщині невідомий пограбував 18-річного хлопця.".