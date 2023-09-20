У парку в Богодухові чоловік побив 18-річного хлопця і вкрав понад 2 тис. грн

У центральному парку в місті Богодухів на Харківщині невідомий пограбував 18-річного хлопця.

«19 вересня надійшла заява від 18-річного хлопця про те, що напередодні ввечері невідомий в центральному парку наніс тілесні ушкодження заявнику та заволодів грошима в сумі 2200 гривень», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили нападника. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово був засуджений за майнові злочини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Чоловіку загрожує від 8 до 15 років тюрми.