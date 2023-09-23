На Харьковщине 13-летняя пациентка сбежала из больницы: ее нашли на вокзале

22 сентября в Харьковской области искали двоих подростков.

В 17:30 в полицию обратился дежурный врач Мерефянской центральной районной больницы. Он сообщил, что около 16:00 сбежала 13-летняя пациентка, которая в тот же день с утра поступила в медучреждение, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители нашли девочку в районе вокзала.

В тот же день около 20:00 в полицию обратился 68-летний житель Безлюдовки с заявлением об исчезновении 13-летней внучки.

Правоохранители нашли подростка в поселке и вернули родным.

С семьями сотрудники полиции провели профилактические беседы.