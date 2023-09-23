На Харьковщине 13-летняя пациентка сбежала из больницы: ее нашли на вокзале
Фото: ГУНП в Харьковской области
22 сентября в Харьковской области искали двоих подростков.
В 17:30 в полицию обратился дежурный врач Мерефянской центральной районной больницы. Он сообщил, что около 16:00 сбежала 13-летняя пациентка, которая в тот же день с утра поступила в медучреждение, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители нашли девочку в районе вокзала.
В тот же день около 20:00 в полицию обратился 68-летний житель Безлюдовки с заявлением об исчезновении 13-летней внучки.
Правоохранители нашли подростка в поселке и вернули родным.
С семьями сотрудники полиции провели профилактические беседы.
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 17:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 сентября в Харьковской области искали двоих подростков.".