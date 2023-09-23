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На Харьковщине 13-летняя пациентка сбежала из больницы: ее нашли на вокзале

Общество 17:10   23.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине 13-летняя пациентка сбежала из больницы: ее нашли на вокзале Фото: ГУНП в Харьковской области

22 сентября в Харьковской области искали двоих подростков.

В 17:30 в полицию обратился дежурный врач Мерефянской центральной районной больницы. Он сообщил, что около 16:00 сбежала 13-летняя пациентка, которая в тот же день с утра поступила в медучреждение, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители нашли девочку в районе вокзала.

В тот же день около 20:00 в полицию обратился 68-летний житель Безлюдовки с заявлением об исчезновении 13-летней внучки.

Правоохранители нашли подростка в поселке и вернули родным.

С семьями сотрудники полиции провели профилактические беседы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 17:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 сентября в Харьковской области искали двоих подростков.".