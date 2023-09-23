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На Харківщині 13-річна пацієнтка втекла з лікарні: її знайшли на вокзалі

Суспільство 17:10   23.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині 13-річна пацієнтка втекла з лікарні: її знайшли на вокзалі Фото: ГУНП в Харківській області

22 вересня в Харківській області шукали двох підлітків.

О 17:30 до правоохоронців звернувся черговий лікар Мереф’янської центральної районної лікарні. Він повідомив, що близько 16:00 втекла 13-річна пацієнтка, яка того ж дня зранку поступила до лікарні, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці знайшли дівчинку в районі вокзалу.

Того ж дня близько 20:00 до поліції звернувся 68-річний мешканець Безлюдівки з заявою про зникнення 13-річної онуки.

Правоохоронці знайшли підлітка в селищі та повернули рідним.

З родинами працівники поліції провели профілактичні бесіди.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 вересня в Харківській області шукали двох підлітків.".