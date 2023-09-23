На Харківщині 13-річна пацієнтка втекла з лікарні: її знайшли на вокзалі

22 вересня в Харківській області шукали двох підлітків.

О 17:30 до правоохоронців звернувся черговий лікар Мереф’янської центральної районної лікарні. Він повідомив, що близько 16:00 втекла 13-річна пацієнтка, яка того ж дня зранку поступила до лікарні, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці знайшли дівчинку в районі вокзалу.

Того ж дня близько 20:00 до поліції звернувся 68-річний мешканець Безлюдівки з заявою про зникнення 13-річної онуки.

Правоохоронці знайшли підлітка в селищі та повернули рідним.

З родинами працівники поліції провели профілактичні бесіди.