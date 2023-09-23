На Харківщині 13-річна пацієнтка втекла з лікарні: її знайшли на вокзалі
Фото: ГУНП в Харківській області
22 вересня в Харківській області шукали двох підлітків.
О 17:30 до правоохоронців звернувся черговий лікар Мереф’янської центральної районної лікарні. Він повідомив, що близько 16:00 втекла 13-річна пацієнтка, яка того ж дня зранку поступила до лікарні, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці знайшли дівчинку в районі вокзалу.
Того ж дня близько 20:00 до поліції звернувся 68-річний мешканець Безлюдівки з заявою про зникнення 13-річної онуки.
Правоохоронці знайшли підлітка в селищі та повернули рідним.
З родинами працівники поліції провели профілактичні бесіди.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 17:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 вересня в Харківській області шукали двох підлітків.".