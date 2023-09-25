Цены на цветы в Харькове перед Днем учителя: мониторинг

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила данные мониторинга цен в Харькове на букеты для учителей.

«В канун Дня учителя харьковчане могут приобрести цветы и цветочные композиции в специализированных магазинах и на рынках города. Цены на цветы и букеты зависят от вида растений, размера и страны происхождения. Чаще всего в продаже встречаются цветы, выращенные в Украине и доставленные из Нидерландов, Перу, Эквадора», — сообщили в мэрии.

Цены на данный момент следующие:

🥀 Розы – от 35 до 80 грн за штуку;

🌼 Хризантемы – от 30 до 65 грн;

🌹 Эустомы – от 50 до 60 грн;

🌺 Астры – от 25 до 35 грн;

💐 Цветочные композиции в корзинах – от 300 грн;

💐Букеты – от 450 грн, в зависимости от размера, количества и видов растений.

День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. В этом году — это ближайшее воскресенье, 1 октября. При этом возможность увидеть своих учителей лично будет далеко не у всех школьников Харькова. На уроки офлайн ходят лишь немногим более 1000 юных жителей города, которые занимаются в школе в метро. Все остальные продолжают заниматься онлайн.