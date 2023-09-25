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Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: моніторинг

Суспільство 10:36   25.09.2023
Оксана Горун
Ціни на квіти у Харкові перед Днем вчителя: моніторинг

Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у Харкові на букети для вчителів.

Напередодні Дня вчителя харків’яни можуть придбати квіти та квіткові композиції в спеціалізованих магазинах та на ринках міста. Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження. Найчастіше в продажу зустрічаються квіти, вирощені в Україні та доставлені з Нідерландів, Перу, Еквадора“, – повідомили в мерії.

Ціни на цей час такі:

🥀 Троянди – від 35 до 80 грн за штуку;

🌼 Хризантеми – від 30 до 65 грн;

🌹 Еустоми – від 50 до 60 грн;

🌺 Айстри – від 25 до 35 грн;

💐 Квіткові композиції у кошиках – від 300 грн;

💐Букети – від 450 грн, залежно від розміру, кількості та видів рослин.

День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Цього року – це найближча неділя, 1 жовтня. При цьому, можливість побачити своїх вчителів особисто буде далеко не у всіх школярів Харкова. На уроки офлайн ходять трохи більше ніж 1000 юних жителів міста, які займаються в школі в метро. Решта продовжує займатися онлайн.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради повідомила дані моніторингу цін у Харкові на букети для вчителів".