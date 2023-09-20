До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)

Поліціянти спустилися до підземних класів у Харкові, щоб провести для дітей заняття з безпеки.

“Шкільні офіцери поліції зустрілися з учнями молодших класів Немишлянського району. Інспектори ознайомили дітей із правилами безпечної поведінки на дорозі та подарували їм світловідбиваючі браслети”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, за даними на 14 вересня, у метрошколі в Харкові навчаються 1064 учні. Кількість охочих займатися під землею зростає, повідомив мер міста Ігор Терехов. Тому в Харкові планують будувати нові класи в метро, ​​у тому числі залучити для їхнього розміщення ще кілька станцій.