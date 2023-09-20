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До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)

Суспільство 09:36   20.09.2023
Оксана Горун
До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)

Поліціянти спустилися до підземних класів у Харкові, щоб провести для дітей заняття з безпеки.

“Шкільні офіцери поліції зустрілися з учнями молодших класів Немишлянського району. Інспектори ознайомили дітей із правилами безпечної поведінки на дорозі та подарували їм світловідбиваючі браслети”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Школа в метро у Харкові

Нагадаємо, за даними на 14 вересня, у метрошколі в Харкові навчаються 1064 учні. Кількість охочих займатися під землею зростає, повідомив мер міста Ігор Терехов. Тому в Харкові планують будувати нові класи в метро, ​​у тому числі залучити для їхнього розміщення ще кілька станцій.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 09:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти спустилися до підземних класів у Харкові, щоб провести для дітей заняття з безпеки".