До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)
Поліціянти спустилися до підземних класів у Харкові, щоб провести для дітей заняття з безпеки.
“Шкільні офіцери поліції зустрілися з учнями молодших класів Немишлянського району. Інспектори ознайомили дітей із правилами безпечної поведінки на дорозі та подарували їм світловідбиваючі браслети”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
Нагадаємо, за даними на 14 вересня, у метрошколі в Харкові навчаються 1064 учні. Кількість охочих займатися під землею зростає, повідомив мер міста Ігор Терехов. Тому в Харкові планують будувати нові класи в метро, у тому числі залучити для їхнього розміщення ще кілька станцій.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 09:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти спустилися до підземних класів у Харкові, щоб провести для дітей заняття з безпеки".