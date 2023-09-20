В метрошколу в Харькове пришла полиция (фото)
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Полицейские спустились в подземные классы в Харькове, чтобы провести для детей занятия по безопасности.
«Школьные офицеры полиции встретились с учащимися младших классов Немышлянского района. Инспекторы ознакомили детей с правилами безопасного поведения на дороге и подарили им светоотражающие браслеты», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Напомним, по данным на 14 сентября, в метрошколе в Харькове обучаются 1064 ученика. Количество желающих заниматься под землей возрастает, сообщил мэр города Игорь Терехов. Поэтому в Харькове планируют строить новые классы в метро, в том числе задействовать для их размещения еще несколько станций.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 09:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские спустились в подземные классы в Харькове, чтобы провести для детей занятия по безопасности".