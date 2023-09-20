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В метрошколу в Харькове пришла полиция (фото)

Общество 09:36   20.09.2023
Оксана Горун
В метрошколу в Харькове пришла полиция (фото) Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Полицейские спустились в подземные классы в Харькове, чтобы провести для детей занятия по безопасности.

«Школьные офицеры полиции встретились с учащимися младших классов Немышлянского района. Инспекторы ознакомили детей с правилами безопасного поведения на дороге и подарили им светоотражающие браслеты», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Школа в метро в Харькове
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Напомним, по данным на 14 сентября, в метрошколе в Харькове обучаются 1064 ученика. Количество желающих заниматься под землей возрастает, сообщил мэр города Игорь Терехов. Поэтому в Харькове планируют строить новые классы в метро, в том числе задействовать для их размещения еще несколько станций.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 09:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские спустились в подземные классы в Харькове, чтобы провести для детей занятия по безопасности".