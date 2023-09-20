В метрошколу в Харькове пришла полиция (фото)

Полицейские спустились в подземные классы в Харькове, чтобы провести для детей занятия по безопасности.

«Школьные офицеры полиции встретились с учащимися младших классов Немышлянского района. Инспекторы ознакомили детей с правилами безопасного поведения на дороге и подарили им светоотражающие браслеты», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, по данным на 14 сентября, в метрошколе в Харькове обучаются 1064 ученика. Количество желающих заниматься под землей возрастает, сообщил мэр города Игорь Терехов. Поэтому в Харькове планируют строить новые классы в метро, в том числе задействовать для их размещения еще несколько станций.