В Харькове 9-летний мальчик катался на велосипеде и потерялся

26 сентября 9-летний житель Харькова пошел гулять и не вернулся. Мальчик катался на велосипеде и не смог своевременно найти дорогу домой.

Правоохранители оперативно разыскали ребенка в парке недалеко от дома, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мальчика передали матери и провели с ней беседу, чтобы таких случаев не происходило в будущем.