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В Харькове 9-летний мальчик катался на велосипеде и потерялся

20:24   26.09.2023
Елена Нагорная
В Харькове 9-летний мальчик катался на велосипеде и потерялся Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

26 сентября 9-летний житель Харькова пошел гулять и не вернулся. Мальчик катался на велосипеде и не смог своевременно найти дорогу домой.

Правоохранители оперативно разыскали ребенка в парке недалеко от дома, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мальчика передали матери и провели с ней беседу, чтобы таких случаев не происходило в будущем.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 20:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 сентября 9-летний житель Харькова пошел гулять и не вернулся. Мальчик катался на велосипеде и не смог своевременно найти дорогу домой.".