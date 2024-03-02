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От своего 13-летнего сына отказалась мать в Харькове

Общество 21:25   02.03.2024
Оксана Якушко
От своего 13-летнего сына отказалась мать в Харькове

52-летняя женщина приехала в службу по делам детей Шевченковского района и оставила там 13-летнего сына, сообщили в Нацполиции.

Харьковчанка заявила правоохранителям, что отказывается от воспитания собственного ребенка. Позже на электронный адрес соцслужбы она отправила письмо с просьбой лишить ее родительских прав.

Полицейские оформили акт об оставленном ребенке и отвезли мальчика в больницу.

Относительно матери работники ювенальной превенции составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 21:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летняя женщина приехала в службу по делам детей Шевченковского района и оставила там 13-летнего сына, сообщили в Нацполиции.".