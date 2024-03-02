От своего 13-летнего сына отказалась мать в Харькове
52-летняя женщина приехала в службу по делам детей Шевченковского района и оставила там 13-летнего сына, сообщили в Нацполиции.
Харьковчанка заявила правоохранителям, что отказывается от воспитания собственного ребенка. Позже на электронный адрес соцслужбы она отправила письмо с просьбой лишить ее родительских прав.
Полицейские оформили акт об оставленном ребенке и отвезли мальчика в больницу.
Относительно матери работники ювенальной превенции составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дитина, мальчик, мать, Нацполиция, ребенок, сын, Харьков, ювенальная превенция;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 21:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летняя женщина приехала в службу по делам детей Шевченковского района и оставила там 13-летнего сына, сообщили в Нацполиции.".