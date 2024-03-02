10-летняя девочка не хотела учить уроки и сбежала из дома в Харькове
Ювеналы разыскали малолетнюю беглянку в Харькове, сообщили в Нацполиции.
Мать поругалась с 10-летней дочерью из-за того, что девочка не желала делать домашнее задание. Поэтому 10-летний ребенок сбежал из дома и до утра не вернулся. Женщина обратилась в полицию и сообщила об исчезновении дочери.
Копы и ювеналы обнаружили девочку на улице. Из-за переохлаждения ребенка доставили в больницу.
Теперь жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Она временно будет находиться в медицинском учреждении.
На мать полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию) и ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: девочка, делать домашнее задание, делать уроки, Нацполиция, ушла из дома, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 11:51;
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