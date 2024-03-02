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10-летняя девочка не хотела учить уроки и сбежала из дома в Харькове

Происшествия 11:51   02.03.2024
Оксана Якушко

Ювеналы разыскали малолетнюю беглянку в Харькове, сообщили в Нацполиции.

Мать поругалась с 10-летней дочерью из-за того, что девочка не желала делать домашнее задание. Поэтому 10-летний ребенок сбежал из дома и до утра не вернулся. Женщина обратилась в полицию и сообщила об исчезновении дочери.

Копы и ювеналы обнаружили девочку на улице. Из-за переохлаждения ребенка доставили в больницу.
Теперь жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Она временно будет  находиться в медицинском учреждении.

На мать полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию) и ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) УКУ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "“Спасибо юной украиночке”: девочка подарила FPV-дрон 92-й ОШБр (видео)".