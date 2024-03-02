10-летняя девочка не хотела учить уроки и сбежала из дома в Харькове

Ювеналы разыскали малолетнюю беглянку в Харькове, сообщили в Нацполиции.

Мать поругалась с 10-летней дочерью из-за того, что девочка не желала делать домашнее задание. Поэтому 10-летний ребенок сбежал из дома и до утра не вернулся. Женщина обратилась в полицию и сообщила об исчезновении дочери.

Копы и ювеналы обнаружили девочку на улице. Из-за переохлаждения ребенка доставили в больницу.

Теперь жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Она временно будет находиться в медицинском учреждении.

На мать полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию) и ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) УКУ.