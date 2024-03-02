10-річна дівчинка не схотіла робити домашнє завдання і втекла з дому у Харкові
Ювенали розшукали малолітню втікачку у Харкові, повідомили у Нацполіції.
Матір посварилася із10-річною донькою через те, що дівчинка не бажала роботи домашнє завдання. Тож 10-річна дитина втекла з дому та до ранку не повернулася.
Жінка звернулась до поліції і повідомила про зникнення доньки.
Копи і ювенали знайшли дівчину на вулиці. Через переохолодження дитину доставили до лікарні.
Наразі життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує. Вона тимчасово перебуватиме у медичній установі.
Щодо матері поліціянти склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) та за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) ККУ.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: девочка, делать домашнее задание, делать уроки, Нацполиция, ушла из дома, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 11:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ювенали розшукали малолітню втікачку у Харкові, повідомили у Нацполіції.".