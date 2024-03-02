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10-річна дівчинка не схотіла робити домашнє завдання і втекла з дому у Харкові

Події 11:51   02.03.2024
Оксана Якушко

Ювенали розшукали малолітню втікачку у Харкові, повідомили у Нацполіції.

Матір посварилася із10-річною донькою через те, що дівчинка не бажала роботи домашнє завдання. Тож 10-річна дитина втекла з дому та до ранку не повернулася.

Жінка звернулась до поліції і повідомила про зникнення доньки.

Копи і ювенали знайшли дівчину на вулиці. Через переохолодження дитину доставили до лікарні.

Наразі життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує. Вона тимчасово перебуватиме у медичній установі.

Щодо матері поліціянти склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) та за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) ККУ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ювенали розшукали малолітню втікачку у Харкові, повідомили у Нацполіції.".