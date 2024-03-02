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Від свого 13-річного сина відмовилася матір у Харкові

Суспільство 21:25   02.03.2024
Оксана Якушко
Від свого 13-річного сина відмовилася матір у Харкові

52-річна жінка приїхала у службу у справах дітей Шевченківського району та залишила там 13-річного сина, повідомили у Нацполіції.

Харків’янка заявила правоохоронцям, що відмовляється від виховання власної дитини. Пізніше на електрону адресу соцслужби вона надіслала листа з проханням позбавити її батьківських прав.

Поліціянти склали акт про покинуту дитину і відвезли хлопця до лікарні.

Стосовно матері працівники ювенальної превенції оформили адмінпротокол за невиконання батьками обов’язків.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 21:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річна жінка приїхала у службу у справах дітей Шевченківського району та залишила там 13-річного сина, повідомили у Нацполіції.".