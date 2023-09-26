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У Харкові 9-річний хлопчик катався на велосипеді і загубився

20:24   26.09.2023
Олена Нагорна
У Харкові 9-річний хлопчик катався на велосипеді і загубився

26 вересня 9-річний мешканець Харкова пішов гуляти та не повернувся. Хлопчик катався на велосипеді й не зміг вчасно знайти дорогу додому.

Правоохоронці оперативно розшукали дитину у парку неподалік дому, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Хлопчика передали матері й провели з нею бесіду, щоби таких випадків не було в майбутньому.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 20:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 вересня 9-річний мешканець Харкова пішов гуляти та не повернувся. Хлопчик катався на велосипеді й не зміг вчасно знайти дорогу додому.".