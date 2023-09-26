У Харкові 9-річний хлопчик катався на велосипеді і загубився
26 вересня 9-річний мешканець Харкова пішов гуляти та не повернувся. Хлопчик катався на велосипеді й не зміг вчасно знайти дорогу додому.
Правоохоронці оперативно розшукали дитину у парку неподалік дому, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Хлопчика передали матері й провели з нею бесіду, щоби таких випадків не було в майбутньому.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 20:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 вересня 9-річний мешканець Харкова пішов гуляти та не повернувся. Хлопчик катався на велосипеді й не зміг вчасно знайти дорогу додому.".