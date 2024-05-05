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Потеплішає, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 6 травня

Суспільство 20:00   05.05.2024
Олена Нагорна
Потеплішає, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 6 травня Фото: Василь Голосний

У понеділок, 6 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 9 до 11 градусів тепла, вдень – від 22 до 24, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 7 до 12 тепла, вдень – від 20 до 25.

Вітер південно-західний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 6 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів".