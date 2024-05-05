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Потеплеет, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 6 мая

Общество 20:00   05.05.2024
Елена Нагорная
Потеплеет, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 6 мая Фото: Василий Голосный

В понедельник, 6 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 тепла, днем — от 20 до 25.

Ветер юго-западный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 6 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Без существенных осадков.".