Потеплеет, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 6 мая

В понедельник, 6 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 тепла, днем — от 20 до 25.

Ветер юго-западный — 5 — 10 м/с.