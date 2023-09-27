В Харькове завершается подготовка к отопительному сезону

В Харькове завершается подготовка городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Как сообщил директор Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Иван Кузнецов, в городе переложено 168 км из 220 км теплосетей.

Также к эксплуатации подготовлено семь районных котельных и ТЭЦ-3, 230 квартальных и локальных котельных, 576 центральных и индивидуальных тепловых пунктов, 11 насосных станций, более 1,6 тыс. км теплосетей. Системы доставки тепловой энергии и горячего водоснабжения подготовлены в 99% жилых домов.

Продолжаются работы по реконструкции трех котельных на Северной Салтовке, капитальному ремонту трех котлов большой мощности, а также работы по установке и подключению 14 блочно-модульных котельных и 5 мини-ТЭЦ.