В Харькове завершается подготовка к отопительному сезону
В Харькове завершается подготовка городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.
Как сообщил директор Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Иван Кузнецов, в городе переложено 168 км из 220 км теплосетей.
Также к эксплуатации подготовлено семь районных котельных и ТЭЦ-3, 230 квартальных и локальных котельных, 576 центральных и индивидуальных тепловых пунктов, 11 насосных станций, более 1,6 тыс. км теплосетей. Системы доставки тепловой энергии и горячего водоснабжения подготовлены в 99% жилых домов.
Продолжаются работы по реконструкции трех котельных на Северной Салтовке, капитальному ремонту трех котлов большой мощности, а также работы по установке и подключению 14 блочно-модульных котельных и 5 мини-ТЭЦ.
КП «Харьковводоканал» отремонтировало оборудование комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр».
Также завершается подготовка внутридомовых инженерных сетей. Из 7792 домов жилого фонда комплексно подготовлено 99,9%, за исключением 28 домов, которые были сильно повреждены.
Кроме того, в Харькове провели текущий ремонт 79 тыс. кв. м улично-дорожной сети, техническое обслуживание тяговых и трансформаторных подстанций, подготовлена автомобильная, снегоуборочная техника и т. д.
Директор департамента подчеркнул, что к отопительному периоду в полном объеме подготовлены объекты образования, здравоохранения, социально-культурной сферы, физкультуры и спорта.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 15:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завершается подготовка городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.".