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Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой почти до 20 тыс. грн

Общество 13:53   28.09.2023
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой почти до 20 тыс. грн Фото: ХОВА

По состоянию на 28 сентября в Харьковской области актуально 1023 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия главного бухгалтера. Ему предлагают 19800 гривен в месяц. Главный энергетик будет получать 17 тысяч, а экономист – 16,6 тысячи.

Оператор машинного доения будет зарабатывать 15 тысяч, грузчик – 14990, слесарь-сантехник – 14,5 тысячи, плотник – 12, технолог – 11,5, государственный инспектор по использованию и охране земель – 11200 гривен, контролер газового хозяйства – 10 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обращаться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 7 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 13:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 28 сентября в Харьковской области актуально 1023 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".