Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до майже 20 тис. грн
Станом на 28 вересня в Харківській області актуальні 1023 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Очолює рейтинг цього тижня вакансія головного бухгалтера. Йому пропонують 19800 гривень на місяць. Головний енергетик отримуватиме 17 тисяч, а економіст – 16600.
Оператор машинного доїння зароблятиме 15 тисяч, вантажник – 14990, слюсар-сантехнік – 14,5 тисяч, тесляр – 12 тисяч, технолог – 11,5 тисяч, державний інспектор за використанням та охороною земель – 11200 гривень, контролер газового господарства – 10 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 28 вересня в Харківській області актуальні 1023 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".