Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до майже 20 тис. грн

Станом на 28 вересня в Харківській області актуальні 1023 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія головного бухгалтера. Йому пропонують 19800 гривень на місяць. Головний енергетик отримуватиме 17 тисяч, а економіст – 16600.

Оператор машинного доїння зароблятиме 15 тисяч, вантажник – 14990, слюсар-сантехнік – 14,5 тисяч, тесляр – 12 тисяч, технолог – 11,5 тисяч, державний інспектор за використанням та охороною земель – 11200 гривень, контролер газового господарства – 10 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.