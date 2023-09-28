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Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до майже 20 тис. грн

Суспільство 13:53   28.09.2023
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до майже 20 тис. грн Фото: ХОВА

Станом на 28 вересня в Харківській області актуальні 1023 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія головного бухгалтера. Йому пропонують 19800 гривень на місяць. Головний енергетик отримуватиме 17 тисяч, а економіст – 16600.

Оператор машинного доїння зароблятиме 15 тисяч, вантажник – 14990, слюсар-сантехнік – 14,5 тисяч, тесляр – 12 тисяч, технолог – 11,5 тисяч, державний інспектор за використанням та охороною земель – 11200 гривень, контролер газового господарства – 10 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 28 вересня в Харківській області актуальні 1023 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".