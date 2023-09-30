Ситуация в Купянске: враг усиленно бьет по инфраструктуре — РВА

В последние дни армия РФ авиабомбами и ракетами «разносит» инфраструктурные объекты в Купянске и ближайших населенных пунктах. На местах это воспринимают как подготовку к возможным атакам.

О ситуации в прифронтовом городе рассказал начальник местной районной военной администрации Андрей Конашевич в эфире нацмарафона.

«По информации, которую получаем от ВСУ, действительно враг производит ротацию, производит какие-то подготовительные действия. Нас информируют о том, что нет каких-либо штурмовых действий. Тем не менее обстрелы города Купянск, приближенных к линии столкновения населенных пунктов, они постоянные, не прекращаются. Враг начинает в последние дни очень сильно бить по инфраструктуре города Купянска и близлежащих населенных пунктов авиационными бомбами и ракетами, и таким образом мы понимаем, что они проводят определенные подготовительные действия для дальнейших возможных атакующих действий. Впрочем, Вооруженные силы нас уверяют о своей готовности, о контролируемости ситуации», — сказал Конашевич.

Он отметил, что в районе продолжается эвакуация.

«Общее количество людей, выехавших с территорий, где объявлена обязательная эвакуация, составляет около 3000 человек, из них чуть более 1000 человек выехали с помощью ОВА, с помощью волонтерских организаций, из них около 200 детей. Так же около 2000 человек уехали самостоятельно – около 175 детей», привел статистику начальник РВА.

В частности, на днях эвакуировали последних пять жителей села Синьковка, которое находится прямо у линии фронта. До полномасштабной войны в ней жило 200 человек. Сейчас не осталось никого.

По данным РВА, до сих пор в 53 населенных пунктах, откуда объявили эвакуацию, проживает около 10 тысяч человек. Люди не хотят эвакуироваться, объясняя это нежеланием бросать свое хозяйство.

«Мы понимаем, что если ситуация будет складываться более напряженно, люди будут принимать более активно это решение», — считает Конашевич.