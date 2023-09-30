Ситуація в Куп’янську: ворог посилено б’є по інфраструктурі – РВА

В останні дні армія РФ авіабомбами та ракетами “розносить” інфраструктурні об’єкти в Куп’янську та найближчих населених пунктах. На місцях це сприймають як підготовку до можливих атак.

Про ситуацію у прифронтовому місті розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Андрій Конашевич в етері нацмарафону.

“За інформацією, яку отримуємо від ЗСУ, дійсно ворог проводить ротацію, проводить якісь підготовчі дії. Нас інформують про те, що немає якихось штурмових дій. Тим не менше, обстріли міста Куп’янськ, населених пунктів, що наближені до лінії зіткнення, вони постійні, не припиняються. Ворог починає в останні дні дуже сильно бити по інфраструктурі міста Куп’янськ та прилеглих населених пунктів авіаційними бомбами та ракетами й таким чином ми розуміємо, що вони проводять певні підготовчі дії для подальших можливих атакувальних дій. Втім Збройні сили нас запевняють про свою готовність, про контрольованість ситуації“, – сказав Конашевич.

Він зазначив, що в районі триває евакуація.

“Загальна кількість людей, яка виїхала з територій, де оголошена обов’язкова евакуація, складає приблизно 3000 людей, з них трохи понад 1000 людей виїхали за допомогою ОВА, за допомогою волонтерських організацій, із них близько 200 дітей. Так само близько 2000 людей виїхали самостійно – приблизно 175 дітей“, – навів статистику начальник РВА.

Зокрема, днями евакуювали останніх п’ятьох жителів села Синьківка, яке знаходиться просто біля лінії фронту. До повномасштабної війни в ньому жило 200 осіб. Нині не залишилося нікого.

За даними РВА, досі у 53 населених пунктах, звідки оголосили евакуацію, мешкає близько 10 тисяч осіб. Люди не хочуть евакуюватись, пояснюючи це небажанням кидати своє господарство.

“Ми розуміємо, що якщо ситуація складатиметься більш напружено, люди прийматимуть активніше це рішення”, – вважає Конашевич.