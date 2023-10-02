538 млн грн компенсаций нужно в Харьковской области за поврежденное имущество

В настоящее время выплатили почти 370 млн. грн. компенсаций жителям Харьковщины, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сумма выплаченных гражданам компенсаций составила 366,9 млн грн. Решили предоставить компенсации на сумму почти 172 млн грн. Эти средства владельцы поврежденного жилья получат в ближайшее время», – отметил начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов.

В частности, в Харькове уже выплатили компенсации на сумму более 60 млн грн. Назначили выплаты еще на 31 млн. грн.

В громадах области комиссии сформировали 36 сертификатов по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество почти на 52 млн грн.

Всего в области подали более 18 000 заявлений на получение компенсаций за поврежденное жилье и более 1600 заявлений на компенсации за уничтоженное имущество.