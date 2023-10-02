538 млн грн компенсацій потрібно на Харківщині за пошкоджене майно
Наразі виплатили майже 370 млн грн компенсацій мешканцям Харківщини, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Сума виплачених громадянам компенсацій склала 366,9 млн грн. Ухвалено рішення про надання компенсацій на суму майже 172 млн грн. Ці кошти власники пошкодженого житла отримають найближчим часом», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, у Харкові уже виплатили компенсацій на суму більше 60 млн грн. Призначили виплати ще на 31 млн грн.
У громадах області комісії сформовали 36 сертифікатів з надання компенсації за знищене майно на майже 52 млн грн.
Усього в області подали більше 18 тисяч заяв на отримання компенсацій за пошкоджене житло та більше 1600 заяв на компенсації за знищене майно.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 18:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі виплатили майже 370 млн грн компенсацій мешканцям Харківщини, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".