Жительница громады под Харьковом в свое 100-летие плакала из-за Путина (видео)

Старейшей жительнице Дергачевской громады Харьковской области Анне Ивановне Мотенко 2 октября исполнилось 100 лет. Женщина пережила Голодомор и Вторую мировую войну, а в апреле 2022 года, когда россияне ежедневно бомбили Дергачи, была вынуждена уехать из города на более безопасную территорию.

В этом году Анна Ивановна вернулась в город, в котором прожила всю жизнь, рассказал в своем Telegram-канале глава громады Вячеслав Задоренко.

Женщина вспомнила, как во время Второй мировой войны была телеграфисткой на передовой. Сейчас же, призналась Анна Ивановна, каждый день плачет и ложится спать не зная, что будет дальше.

В свой юбилей женщина передала пожелания жителям Дергачевщины: «Чтобы у нас жизнь была хорошая. Чтобы победить этого врага, чтобы войн не знать. Это самое главное. Что это за страны! Неужели они не могли его (президента РФ Путина — ред.) как-то арестовать и посадить. За такие издевательства. Сколько калек поделал! С чего брать государству, чтобы это оплатить людям? Обижаться на пенсии нельзя. Потому что придут и без рук, и без ног. А сколько их не придет… (плачет — ред.)»

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