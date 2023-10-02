Жительница громады под Харьковом в свое 100-летие плакала из-за Путина (видео)
Старейшей жительнице Дергачевской громады Харьковской области Анне Ивановне Мотенко 2 октября исполнилось 100 лет. Женщина пережила Голодомор и Вторую мировую войну, а в апреле 2022 года, когда россияне ежедневно бомбили Дергачи, была вынуждена уехать из города на более безопасную территорию.
В этом году Анна Ивановна вернулась в город, в котором прожила всю жизнь, рассказал в своем Telegram-канале глава громады Вячеслав Задоренко.
Женщина вспомнила, как во время Второй мировой войны была телеграфисткой на передовой. Сейчас же, призналась Анна Ивановна, каждый день плачет и ложится спать не зная, что будет дальше.
В свой юбилей женщина передала пожелания жителям Дергачевщины: «Чтобы у нас жизнь была хорошая. Чтобы победить этого врага, чтобы войн не знать. Это самое главное. Что это за страны! Неужели они не могли его (президента РФ Путина — ред.) как-то арестовать и посадить. За такие издевательства. Сколько калек поделал! С чего брать государству, чтобы это оплатить людям? Обижаться на пенсии нельзя. Потому что придут и без рук, и без ног. А сколько их не придет… (плачет — ред.)»
Читайте также: 538 млн грн компенсаций нужно в Харьковской области за поврежденное имущество
Новости по теме:
Вы читали новость: «Жительница громады под Харьковом в свое 100-летие плакала из-за Путина (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 23:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старейшей жительнице Дергачевской громады Харьковской области Анне Ивановне Мотенко 2 октября исполнилось 100 лет. Женщина пережила Голодомор и Вторую мировую войну, а в апреле 2022 года, когда россияне ежедневно бомбили Дергачи, была вынуждена уехать из города на более безопасную территорию.".