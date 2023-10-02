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Жительница громады под Харьковом в свое 100-летие плакала из-за Путина (видео)

Общество 23:32   02.10.2023
Елена Нагорная
Жительница громады под Харьковом в свое 100-летие плакала из-за Путина (видео)

Старейшей жительнице Дергачевской громады Харьковской области Анне Ивановне Мотенко 2 октября исполнилось 100 лет. Женщина пережила Голодомор и Вторую мировую войну, а в апреле 2022 года, когда россияне ежедневно бомбили Дергачи, была вынуждена уехать из города на более безопасную территорию.

В этом году Анна Ивановна вернулась в город, в котором прожила всю жизнь, рассказал в своем Telegram-канале глава громады Вячеслав Задоренко.

Женщина вспомнила, как во время Второй мировой войны была телеграфисткой на передовой. Сейчас же, призналась Анна Ивановна, каждый день плачет и ложится спать не зная, что будет дальше.

В свой юбилей женщина передала пожелания жителям Дергачевщины: «Чтобы у нас жизнь была хорошая. Чтобы победить этого врага, чтобы войн не знать. Это самое главное. Что это за страны! Неужели они не могли его (президента РФ Путина — ред.) как-то арестовать и посадить. За такие издевательства. Сколько калек поделал! С чего брать государству, чтобы это оплатить людям? Обижаться на пенсии нельзя. Потому что придут и без рук, и без ног. А сколько их не придет… (плачет — ред.)»

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Автор: Елена Нагорная
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100-летний юбилей отметила жительница Харькова

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 23:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старейшей жительнице Дергачевской громады Харьковской области Анне Ивановне Мотенко 2 октября исполнилось 100 лет. Женщина пережила Голодомор и Вторую мировую войну, а в апреле 2022 года, когда россияне ежедневно бомбили Дергачи, была вынуждена уехать из города на более безопасную территорию.".