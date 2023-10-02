Мешканка громади під Харковом у своє 100-річчя плакала через Путіна (відео)
Найстаршій мешканці Дергачівської громади Харківської області Ганні Іванівні Мотенко 2 жовтня виповнилося 100 років. Жінка пережила Голодомор та Другу світову війну, а у квітні 2022 року, коли росіяни щодня бомбили Дергачі, була змушена виїхати з міста на безпечнішу територію.
Цього року Ганна Іванівна повернулася в місто, де прожила все життя, розповів у своєму телеграм-каналі голова громади Вячеслав Задоренко.
Жінка згадала, як під час Другої світової війни була телеграфісткою на передовій. Зараз же, зізналася Ганна Іванівна, щодня плаче і лягає спати, не знаючи, що буде далі.
У свій ювілей жінка передала побажання мешканцям Дергачівщини: “Щоб у нас життя було хороше. Щоб перемогти цього ворога, щоб війн не знати. Це найголовніше. Що це за країни! Невже вони не могли його (президента РФ Путіна – ред.) якось заарештувати й посадити. За такі знущання. Скільки калік поробив! З чого брати державі, щоб це оплатити людям? Ображатися на пенсії не можна. Бо прийдуть і без рук, і без ніг. А скільки їх не поприходить… (плаче – ред.)”
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 23:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найстаршій мешканці Дергачівської громади Харківської області Ганні Іванівні Мотенко 2 жовтня виповнилося 100 років. Жінка пережила Голодомор та Другу світову війну, а у квітні 2022 року, коли росіяни щодня бомбили Дергачі, була змушена виїхати з міста на безпечнішу територію.".