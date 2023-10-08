На Харьковщине женщина пострадала в собственном доме
В селе Рубежное Лозовской громады Харьковской области 67-летняя женщина пострадала на пожаре, возникшем в 18:25 7 октября в результате короткого замыкания электросети в доме.
Она получила отравление угарным газом, однако от госпитализации отказалась, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В доме горели домашние вещи и мебель на площади 50 квадратных метров. В 20:36 пожар ликвидировали.
Также за сутки в регионе произошло два пожара, вызванных российскими обстрелами. Утром накануне в селе Куриловка Купянского района горела солома на территории сельхозпредприятия, а в поселке Пересечное Харьковского района в результате удара ракеты произошло возгорание на балконе многоквартирного дома.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 08:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Рубежное Лозовской громады Харьковской области 67-летняя женщина пострадала на пожаре, возникшем в 18:25 7 октября в результате короткого замыкания электросети в доме.".