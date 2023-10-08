На Харківщині жінка постраждала у власному будинку

У селі Рубіжне Лозівської громади Харківської області 67-річна жінка постраждала на пожежі, яка сталася о 18:25 7 жовтня внаслідок короткого замикання електромережі у будинку.

Вона отримала отруєння чадним газом, проте від ушпиталення відмовилася, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

У будинку горіли домашні речі та меблі на площі 50 квадратних метрів. О 20:36 пожежу ліквідували.

Також за добу в регіоні сталися дві пожежі, спричинені російськими обстрілами. Вранці напередодні у селі Курилівка Куп’янського району горіла солома на території сільгосппідприємства, а у селищі Пересічне Харківського району внаслідок удару ракети сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку.