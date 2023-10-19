«Харьковводоканал» ремонтирует сети в Индустриальном районе

Ремонтники Индустриального района комплекса «Харьковводоснабжение» с начала года переложили более 650 м водоводов, ликвидировали 279 аварийных ситуаций, привели в порядок 226 смотровых колодцев и 23 водоразборные колонки.

Также коммунальщики заменили 22 люка и установили 16 пожарных гидрантов.

Как сообщил начальник службы наружных водопроводных сетей Индустриального района Владимир Сундук, в частности, вчера бригады закончили комплекс восстановительных работ на ул. Александра Зубарева и отремонтировали смотровые колодцы на ул. Рыбалко.

По его словам, мастера участка стараются сразу брать в работу все аварии на объектах, особенно если речь идет об отключении водоснабжения.

«При ликвидации повреждения на водоводах одновременно контролируем оборудование, меняем люки, пожарные гидранты и задвижки. С начала года установили 16 новых задвижек, что значительно облегчит переподключение напора воды при ремонтных работа, а для абонентов сократит до минимума количество отключенных домов», — отметил Владимир Сундук.

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