«Харьковводоканал» ремонтирует сети в Индустриальном районе
Ремонтники Индустриального района комплекса «Харьковводоснабжение» с начала года переложили более 650 м водоводов, ликвидировали 279 аварийных ситуаций, привели в порядок 226 смотровых колодцев и 23 водоразборные колонки.
Также коммунальщики заменили 22 люка и установили 16 пожарных гидрантов.
Как сообщил начальник службы наружных водопроводных сетей Индустриального района Владимир Сундук, в частности, вчера бригады закончили комплекс восстановительных работ на ул. Александра Зубарева и отремонтировали смотровые колодцы на ул. Рыбалко.
По его словам, мастера участка стараются сразу брать в работу все аварии на объектах, особенно если речь идет об отключении водоснабжения.
«При ликвидации повреждения на водоводах одновременно контролируем оборудование, меняем люки, пожарные гидранты и задвижки. С начала года установили 16 новых задвижек, что значительно облегчит переподключение напора воды при ремонтных работа, а для абонентов сократит до минимума количество отключенных домов», — отметил Владимир Сундук.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: водовод, водопровод, гидрант, сеть, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 19:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтники Индустриального района комплекса «Харьковводоснабжение» с начала года переложили более 650 м водоводов, ликвидировали 279 аварийных ситуаций, привели в порядок 226 смотровых колодцев и 23 водоразборные колонки.".